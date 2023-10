Usa, aereo si schianta in Oregon: 2 morti tra cui un 22enne italiano

(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto ieri sera a Newberg in Oregon dove il velivolo si è schiantato poco dopo il decollo piombando contro una casa. Una delle due vittime era l'italiano Michele Cavallotti, 22 anni cremasco, che si trovava a bordo dell'aereo, come riporta 'La provincia di Cremona'. Il terzo passeggero versa in gravissime condizioni. Secondo le squadre di soccorso e dei vigili del fuoco, gli abitanti dell'abitazione sono riusciti miracolosamente a mettersi in salvo. Aspirante pilota, Michele era a bordo di un aereo della Hillsboro Flight Academy, la scuola presso la quale stava studiando per perfezionarsi. Lo schianto è avvenuto attorno alle 19, secondo quanto riferito dalle squadre di soccorso. L'identificazione ha richiesto diverse ore e la famiglia è stata avvisata soltanto questa mattina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

