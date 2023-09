US Open, Sabalenka e Gauff in finale

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka e Coco Gauff in finale domani 9 settembre nel tabellone del singolare femminile dell'US Open 2023. La bielorussa Sabalenka, testa di serie numero 2 e prossima numero 1 del mondo, in semifinale ha sconfitto la statunitense Madison Keys, numero 17 del seeding, per 0-6, 7-6 (7-1), 7-6 (7-5) in 2h32'. Gauff, sesta testa di serie, ha superato la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero 10, per 6-4, 7-5 in 2h03'. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

