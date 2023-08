US Open, primo turno oggi: orari italiani, come vedere in tv e streaming

(Adnkronos) – L'US Open 2023 comincia oggi, lunedì 28 agosto 2023, con i match del primo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. Il torneo, quarto appuntamento del Grande Slam, sarà trasmesso in diretta esclusiva tv (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e in streaming da SuperTennis.tv. SuperTennis trasmetterà il torneo sia sul canale lineare sia attraverso la tecnologia Hbbtv che permetterà, per i possessori di smart tv sul digitale terrestre, di accedere a altri 3 campi contemporaneamente. Su SupertenniX in onda fino a 8 campi live contemporaneamente. Sulla piattaforma streaming saranno disponibili on demand i principali match, gli highlights, le interviste. Sono 5 gli italiani in campo oggi nella prima giornata. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 18, affronta il francese Titouan Droguet (Fra) nel secondo match sul campo 13, dove il programma comincia alle 17 italiane. Marco Cecchinato incontra il russo Roman Safiullin nel terzo match sul campo 15: anche qui il programma inizia alle 17 italiane, l'azzurro giocherà in serata presumibilmente. Stefano Travaglia, proveniente dalle qualificazioni, affronta lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 14, nel terzo match sul campo 17. Nel singolare femminile, Jasmine Paolini nel terzo match sul campo 13 gioca contro la lettone Jelena Ostapenko. Inizierà prima la partita di Elisabetta Cocciaretto: la numero 29 del seeding affronta la slovena Kaia Juvan nel secondo match sul campo 4. Iga Swiatek (Pol, 1) – Rebecca Peterson (Sve) Learner Tlen (Usa) – Frances Tiafoe (Usa, 10) Non prima dell'1 di notte: Laura Siegemund – Coco Gauff (Usa, 6) Alexandre Muller (Fra) – Novak Djokovic (Ser, 2) Louis Armstrong Stadium dalle 18:00 italiane Victoria Azarenka (Blr, 18) – Flona Ferro (Fra) Sloane Stephens (Usa) – Beatriz Haddad Maia (Bra, 19) Steve Johnson (Usa) – Taylor Fritz (Usa, 9) Non prima dell'1 di notte: Stefanos Tsitsipas (Gre, 7) – Mllos Raonlc (Can) Tatian Prozorova – Carollne Woznlackl (Dan) Alexander Bublik (Kaz, 25) – Domlnlc Thlem (Aut) Danlelle Colllns (Usa) – Llnda Fruhvlrtova (Cec) Elena Rybakina (Kaz, 4) – Marta Kostyuk (Ucr) Non prima delle 23:00 italiane Soonwoo Kwon (Cor) – Christopher Eubanks (Usa, 28) Campo 4 dalle 17 italiane llya lvashka (Rus) – Juan Manuel Cerundolo (Arg) Kaia Juvan (Slo) – Elisabetta Cocciaretto (Ita, 29) Panna Udvardy (Ung) – Ajla Tomljanovlc (Aus) Sho Shimabukuro (Jap) – Hugo Gaston (Fra) Varvara Gracheva (Fra) – Taylor Townsend (Usa) Roberto Carballes Baena (Spa) – Holger Rune (Dan, 4) Kimberly Birrell (Ausa) – Jennlfer Brady (Usa) Felix Auger-Aliassime (Can, 15) – Mackenzle McDonald (Usa) J.J. Wolf (Usa) – Zhlzhen Zhang (Chn) Lorenzo Musetti (Ita, 18) – Titouan Droguet (Fra) Alexsandra Sasnovlch (Rus) – Magda Linette (Pol, 24) Jelena Ostapenko (Let) – Jasmine Paolini (lta) Anna Karollna Schmledlova (vk) – Kateryna Baindl (Ukr) Rlnky Hljlkata (Aus) – Pavel Kotov (Rus) Roman Safiullin (Rus) – Marco Cecchinato (Ita) Olivia Gadecki (Aus) – Mirra Andreeva (Rus) Rebeka Masarova (Spa) – Maria Sakkari (Gre, 8) Casper Ruud (Nor, 5) – Emilio Nava (Usa) Tommy Paul (Usa, 14) – Stefano Travaglia (Ita) Non prima di mezzanotte Petra Kvitova (Cec, 11) – Cristina Bucsa (Spa). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata