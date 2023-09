US Open, Medvedev batte Alcaraz: finale contro Djokovic

(Adnkronos) – Il russo Daniil Medvedev batte lo spagnolo Carlos Alcaraz e vola in finale all'US Open 2023, dove domenica 10 settembre affronterà il serbo Novak Djokovic. Medvedev, testa di serie numero 3, supera in semifinale lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, per 7-6 (7-3), 6-1, 3-6, 6-3 in 3h19'. Il russo se la vedrà con Djokovic, vincitore in 3 set contro lo statunitense Ben Shelton. Il numero 2 del mondo si impone per 6-3, 6-2, 7-6 (7-4) in 2h40'. "Ho detto che, in una scala da 1 a 10, avrei dovuto giocare a livello 11 per battere Alcaraz. Ho giocato a livello 12, a parte il terzo set", il commento di Medvedev. "E' l'unico modo per batterlo: è giovanissimo e ha già vinto due tornei dello Slam, è il numero 1. E' incredibile, nessuno ha fatto quello che sta facendo lui. Per batterlo bisogna dare il meglio e io ci sono riuscito", aggiunge. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

