US Open 2023, Djokovic ok al primo turno

(Adnkronos) – Novak Djokovic supera senza problemi il primo turno dell'US Open. Il serbo, testa di serie numero 2 nel singolare maschile, batte il francese Alexandre Muller per 6-0, 6-2, 6-3. Avanti Sttefanos Tsitsipas: il greco, numero 7 del tabellone, piega il canadese Milos Raonic per 6-2, 6-3, 6-4. Il norvegese Casper Ruud, numero 5 del seeding, batte lo statunitense Emilio Nava per 7-6 (7-5), 3-6, 6-4, 7-6 (7-5). Spiccano due k.o. illustri: il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 15, viene eliminato dallo statunitense MacKenzie McDonald, che si impone per 7-6 (7-5), 4-6, 6-1, 6-4. Prima di lui, out il danese Holger Rune: la testa di serie numero 4 va k.o. contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena che vince per 6-3, 4-6, 6-3, 6-2. —[email protected] (Web Info)

