(Adnkronos) – Un uomo è stato trovato morto stamattina in casa a Desio, in provincia di Monza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima sarebbe straniera. Sul caso sono in corso le indagini e il presunto aggressore sarebbe stato già bloccato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

