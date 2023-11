Unwanted è la nuova serie in otto episodi prodotta da Sky Studios, Pantaleon Film e Indiana Production. Dal 3 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

Unwanted, una serie in 8 episodi

Dilemmi morali e questioni etiche, speranza e dolore, solidarietà e crudeltà si intrecciano nella nuova serie prossimamente disponibile in tutti i Paesi in cui Sky opera in Europa. Una serie in otto episodi liberamente tratta da “Bilal”, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall’Africa per raggiungere l’Europa ma anche da quanti fanno affari lucrando sulla loro disperazione. Regista di tutti gli episodi Oliver Hirschbiegel, premiato regista tedesco.

Unwanted racconta come due mondi da sempre tenuti a distanza si trovino a scontrarsi nel momento in cui un gruppo di naufraghi africani viene tratto in salvo da una lussuosa nave da crociera in viaggio nel Mediterraneo. La situazione arriverà presto ad un’escalation, in una serie che unisce tensione ed attualità e si interroga su come cambino atteggiamenti e valori nel momento in cui ad essere a rischio è la propria stesa vita.

Unwanted nasce dal coraggio di voler raccontare queste storie immergendo lo spettatore in quella che è una delle tragedie più importanti, più dibattute, più drammatiche del nostro paese e dell’umanità intera, attraverso uno spunto narrativo di finzione: una nave da crociera che trae in salvo un gruppo di profughi.

Una storia di coraggio

Un incontro tra due mondi, l’equipaggio e i passeggeri della nave da crociera e i 28 migranti africani in fuga da miseria, fame e guerre. Queste umanità di riconoscono, si confrontano, si scontrano ma allo stesso tempo si riflettono, ricordandoci che per quanto diversi possiamo sembrare, alla fine siamo tutti esseri umani che desiderano la stessa cosa: la felicità.

Ma dietro il grande tema della migrazione, la serie esplora anche un numero di tematiche attualissime e sempre importanti come la femminilità; il bisogno di sicurezza, la definizione della propria identità e gli estremismi.

Girata in italiano, inglese, tedesco, francese e diversi dialetti africani, la serie è interpretata da un numerosissimo cast multiculturale capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz.

Antonella Fiorito