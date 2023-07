Il fatto è accaduto nella serata di lunedì 24 luglio a Talenti, qualche minuto dopo la mezzanotte. Un’aggressione per futili motivi, secondo le prime ricostruzioni. Dettagli banali che però avrebbero ridotto un giovane 24enne romano a riportare diverse ferite da arma da taglio, dopo esser stato accoltellato.

L’alterco è avvenuto in via Genina, come detto in zona Talenti, quando in tarda serata alcuni residenti sono stati svegliati dalle urla che provenivano dalla strada. Sono stati gli stessi residenti ad allertare successivamente il 112. Giunti poco dopo sul posto, i Carabinieri della Stazione di Roma Talenti e della Compagnia di Montesacro hanno rinvenuto il giovane per terra, ancora visibilmente scosso e provato dall’aggressione subita poco prima.

Il ragazzo é stato subito soccorso e trasportato successivamente in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma. Scattate subito dopo le ricerche dei Carabinieri, che dopo aver raccolto le prime testimonianze, sono riusciti a individuare e successivamente rintracciare un 26enne di Roma, probabile autore dell’aggressione. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine, la cui posizione è al momento al vaglio degli inquirenti.

Nel frattempo, mentre si raccolgono ulteriori testimonianze e vengono effettuati altri accertamenti per la ricostruzione della dinamica, non si esclude la partecipazione e il coinvolgimento anche di altre persone.

La lite, secondo le prime ricostruzioni ancora del tutto da accertare, sarebbe stata causata da un banale sguardo di troppo.

