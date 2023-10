“Un weekend particolare” di Gianni Ciuffini arriva al cinema dal 19 ottobre con Draka Distribution. Una divertente commedia che vede Elena e Claudio, protagonisti, sulle prime, inconsapevoli, di un weekend davvero “particolare”. I due si rincontrano a Malta nello stesso hotel in cui era finita la loro burrascosa storia d’amore.

Nancy Brilli, Corrado Fortuna

Sarà questo incontro inaspettato a far rinascere in loro la voglia di rivalsa dell’una sull’altro ma anche, forse, il desiderio di recuperare qualcosa che entrambi sentono di avere perduto.

Tra sorprese, colpi di scena e combattivi pretendenti che non si danno per vinti, riuscirà la magia dell’isola a riannodare infili strappati del loro amore? Protagonisti del film Nancy Brilli nel ruolo di Elena e Enzo Decaro in quello di Claudio.

Mariana Falace, Enzo Decaro

Con loro tra gli interpreti Corrado Fortuna, Mariana Falace, Lucio Aiello, Jasmin Zangarelli, Florin Vitan, Pasquale Risiti, Daniel Formosa e Riccardo Gaz.

Florin Vitan, Riccardo Gaz, Jasmin Zangarelli

Il film è dedicato, dal regista Gianni Ciuffini, al produttore e suo caro amico Massimo Cristaldi, scomparso nell’aprile del 2022. “Un weekend particolare”, scritto e diretto da Gianni Ciuffini è prodotto da Dreamway con il contributo di Malta Film Commission, produttore esecutivo Giuseppe Capone e di Salvo Tirone per EnerOne. Il film è distribuito da Corrado Azzollini per Draka Distribution.

