ULTIM’ORA – Un’intera città rinchiusa in un solo palazzo: migliaia di persone vivono stipate qui dentro | È impressionante

In una cittadina sperduta del Nord America, gli abitanti risiedono tutti in un unico edificio: ecco la bizzarra storia.

Immaginate di essere rinchiusi in un’unica abitazione con centinaia di persone, molte delle quali non avete mai visto nella vostra vita. Potrebbe rivelarsi un vero e proprio incubo, lo stesso però, che è diventato realtà per diversi cittadini.

Proprio così, in un luogo alquanto lontano dal resto della civiltà, un’intera popolazione risiede da anni in un solo palazzo. Una situazione che pochi a oggi riuscirebbero a sopportare. Quest’ultimo vanta ben 14 piani e si trova in Alaska.

Celebre per le sue perenni condizioni avverse, questo stato americano ospita Whittier, un centro urbano che conta poco più di 250 persone, ognuna delle quali abita a pochi passi l’una dalle altre. Infatti, basta prendere un ascensore per raggiungere il proprio vicino di casa.

Tutta la vita racchiusa in un edificio

Situata sulle rive occidentali dello stretto di Prince William, Whittier è conosciuta principalmente per la sua singolare disposizione abitativa. Non a caso è soprannominata “la città sotto lo stesso tetto”, in quanto ospita tutti i suoi abitanti in un’unica imponente struttura, le Begich Towers.

Al suo interno si può trovare tutto ciò di cui si ha bisogno, dalla scuola, al negozio di alimentari fino ad arrivare alla stazione di polizia. Questo fa sì che la comunità presente sia autosufficiente all’interno dei suoi confini.

La storia di Whittier

Le origini di questo edificio risalgono alla posizione remota e alle difficili condizioni climatiche di Whittier. Le Torri Begich era state originariamente costruite come alloggi militari durante la Seconda Guerra Mondiale, rivelatisi molto utili nei mesi invernali, quando il terreno circostante diventa impraticabile. Anche se non è convenzionale, i residenti apprezzano la comodità e il senso di cameratismo che questo spazio offre.

Sebbene questa città sia abitata da poche centinaia di residenti, ogni anno è capace di attirare migliaia di visitatori, proprio grazie alla sudetta particolarità, oltre che alla sua vicinanza ad Anchorage, la più grande città dell’Alaska. Non è tutto perché qui è possibile assistere a fenomeni naturali straordinari come i ghiacciai o splendidi animali come balene, lontre di mare.