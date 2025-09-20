Soluzione anti-caldo Lidl a 4,99 €: il prodotto più desiderato dell’estate è in sottocosto solo per questi ultimi giorni | Si usa senza elettricità

La Lidl ha proposto per te questo prodotto molto richiesto soprattutto nel mondo dello sport. Se sei un atleta allora approfitta dell’occasione.

In Italia ci sono tanti supermercati che soddisfano le esigenze dei clienti, anche di quelli più esigenti. Non a caso a fine serata gli scaffali sono quasi sempre semi vuoti, chiaro segno che ciò che viene proposto riscuote un grande successo. Tra le tante catene di supermercati quella più nota è senza dubbio la Lidl.

Fondata nel 1973 in Germania, solo in un secondo momento si orientò nel settore del discount e questo ha assicurato una serie di successi al punto tale che nel 2024 nel mondo sono stati aperti 12.000 supermercati. Inoltre nel 2022 c’è stato un fatturato di 114,8 miliardi di euro, un numero aumentato vertiginosamente nel tempo.

Probabilmente non tutti sanno che il nome Lidl deriva dal cognome di uno dei suoi fondatori, Ludwig Lidl. Joseph Schwarz fondò l’impero commerciale, ma fece questa scelta in onore del suo ex socio.

Passano gli anni, ma la Lidl porta a casa delle grandi soddisfazioni e il merito è anche delle scelte fatte dagli alti vertici. Spesso si divulgano volantini in forma cartacea e sul web con prezzi stracciati. Uno recentemente ha lasciato tutti a bocca aperta.

Lidl, un’offerta pazzesca ti aspetta

Si tratta di un contenitore leggero utile per liquidi caldi e freddi. Il suo antenato era l’otre, ovvero un contenitore economico infrangibile ed era utilizzato già in antichità. Pietro Guglielminetti nel 1860 ha proposto quello moderno, ma all’epoca era fabbricato in legno. Quella in alluminio furono costruite dal 1912.

Dotata di chiusura ermetica a scatto o a soffietto, difficilmente è realizzato in plastica. È adatto per gli sport all’aperto, in alpinismo e al campeggio. Molti ricorderanno anche la foto sul Passo del Galibier, una tappa del Tour de France 1952, di Fausto Coppi che lo passa a Gino Bartali. I due rivali così facendo sono diventati simbolo di una rivalità sportiva fatta di galanteria e correttezza.

Un prezzo super conveniente per gli amanti dello sport

Il prodotto messo sugli scaffali al prezzo di 4,99 euro non è altro che una borraccia! “Bottiglia termica in acciaio inox, isolamento sottovuoto a doppia parete, capacità 500 ml, chiusura ermetica, borraccia portatile”, questa è la descrizione che si può leggere anche su Amazon.

Su Amazon è disponibile al prezzo di 10,99 euro, dunque come si può dedurre c’è un risparmio notevole. Al momento il prodotto non è più in offerta, quindi dovrai sfoggiare il volantino nuovo e magari troverai un’altra imperdibile occasione. Del resto è ben risaputo che la Lidl spesso sorprende i clienti con prezzi stracciati sia su prodotti alimentari che non.