Rolex a 1.000€, non è un sogno: ecco dove li compri davvero | Il trucco che usano i collezionisti

Da ora è possibile accaparrarsi con una cifra irrisoria uno degli orologi più famosi e rinomati al mondo: ecco tutti i dettagli.

Da tempo Rolex è sinonimo di classe ed eleganza, ma anche di sfarzo. Non a caso si tratta di uno dei marchi di lusso più celebri e richiesti al mondo. Sin dalla creazione del primo orologio, avvenuta nel lontano 1905, quest’ultimo è stato conosciuto per la sua durabilità e precisione.

Senza nulla togliere al design raffinato, che continua ancora oggi a conquistare il cuore (e il portafoglio) delle persone, o almeno di alcune. In effetti i modelli Rolex sono destinati a una particolare nicchia, la stessa che vanta le giuste disponibilità economiche per permetterseli.

Il costo di questi accessori è dovuto in buona parte all’utilizzo di materiali pregiati e un’attenzione ai dettagli non così comune. Del resto, si tratta di un brand esclusivo e come tale deve rimanere. Ma dato il prestigio, vi siete mai chiesti se esistono degli orologi Rolex più economici?

Il Rolex economico: tutto ciò che c’è da sapere

Rolex è stato un vero e proprio pioniere nel mondo degli orologi, non solo per quanto riguarda l’uso di materiali innovativi ma anche per l’utilizzo di tecnologie avanzate, che hanno permesso alla nota azienda svizzera di diventare un caposaldo nel settore dell’orologeria.

Detto ciò, sempre più persone sono alla ricerca di occasioni imperdibili, che possano far risparmiare qualche soldino, specialmente in questo periodo, dove si è assistito a un notevole rincaro di beni e servizi. E tale logica viene applicata anche agli accessori firmati Rolex.

L’amara verità

Sebbene con altri brand di orologi c’è la possibilità di portarsi a casa dei modelli a basso costo, o perlomeno a un prezzo inferiore rispetto alla norma, con Rolex ciò non è realizzabile. Nemmeno se si ha a che fare con orologi usati si arriva a spendere una cifra inferiore a mille euro. Questo vale anche con versioni che presentano un guasto o un difetto.

Il consiglio spassionato dunque è di prestare la massima attenzione alle offerte presenti online o presso rivenditori. Se vi trovate di fronte un Rolex alquanto economico o molto meno costoso rispetto alla media, diffidate.