ULTIM’ORA: Roma, corsa contro il tempo | Arriva il BONUS da 500 euro ma non tutti potranno prenderlo

A breve verranno erogati dei bonus economici finalizzati ad aiutare milioni di famiglie: ecco tutti i dettagli.

E’ in arrivo l’ennesimo bonus di natura economico, volto a migliorare le condizioni economiche delle famiglie laziali. Con l’aumento dei costi legati ai beni e ai servizi, queste ultime sono state costrette ad affrontare spese di notevole portata, causando loro non poche problematiche da un punto di vista finanziario.

Recentemente però sono stati implementati diversi bonus mirati proprio a risollevare la situazione dei cittadini. Un’iniziativa audace ma con scopi ben precisi. In questo caso, si parla del Bonus Famiglie, approvato con la Legge di Bilancio 2025.

Il governo ha messo a disposizione ben 30 milioni di euro, che verranno distribuiti in base al numero di richieste e alla disponibilità. Ma attenzione, per poter essere idonei, è necessario disporre di una serie di requisiti importanti.

Chi può ricevere il Bonus Famiglie

Il contributo che si riceverà è pari a 500 euro. Si tratta di una somma finalizzata all’inclusione sociale dei minori, e quindi è volta ad aiutare le famiglie a sostenere le spese legate alle attività ricreative ed educative (sport, corsi di lingua, musica…).

Questa cifra può infatti essere utilizzata per acquistare abbonamenti annuali per vari corsi (rientrano anche le attività promosse da enti accreditati). Tuttavia, per poter usufruire dell’incentivo, bisogna essere residenti in Italia, avere un ISEE inferiore a 15 mila euro e i bambini devono rientrare nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Come funziona il nuovo Bonus

Non è ancora possibile inoltrare la richiesta per ricevere il contributo, anche se l’attivazione della procedura è prevista entro i prossimi mesi dell’anno corrente. Con essa saranno rese note anche le modalità sulla presentazione, che dovrà essere inviata per via telematica, allegando i documenti fiscali e una copia dell’ISEE aggiornato.

E’ importante sottolineare che il contributo è compatibile con altre iniziative di natura economica messe a disposizione dal governo. Tra queste, che possono essere cumulate con i 500 euro previsti con il Bonus Famiglie, troviamo l’Assegno Unico Universale, il Bonus Cultura e le agevolazioni scolastiche locali. Si tratta dunque di un’opportunità imperdibile per tutti coloro che risultano idonei. In quanto permette ai propri figli di accedere ad esperienze formative che di solito vengono ignorate a causa della spesa economica.