Ultim’ora, la Meloni approva il BONUS RELAX | Ti arriva dritto in casa, basta mettere nero su bianco qui

Ennesimo incentivo economico in arrivo per aiutare milioni di famiglie italiane: ecco in cosa consiste e come ottenerlo.

Negli ultimi anni i vari governi che si sono succeduti hanno messo a disposizione una serie di bonus di natura economica per aiutare le famiglie in difficoltà. Non a caso molti stato sono stai creati appositamente per risparmiare sulla bolletta, ma non solo.

Alcuni di questi infatti sono capaci di migliorare anche il proprio stile di vita in modi differenti, oltre che a quello finanziario. Ed è qui che entra in gioco il Bonus relax, introdotto dal governo attuale e finalizzato a gestire meglio il periodo più caldo dell’anno.

Proprio così. Con la bella stagione tendono a sopraggiungere una serie di problematiche domestiche altrimenti evitabili durante i mesi autunnali e invernali. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: in cosa consiste esattamente il suddetto contributo?

Il Bonus relax permette di risparmiare denaro e… tante arrabbiature

Inn estate è normale che le temperature aumentino e si aprano le finestre per ricambiare l’aria delle stanze. Questo però non presenta qualche lato negativo, uno dei quali legato all’invasione degli insetti che si fiondano in casa non appena ne hanno l’occasione.

In soccorso però arrivano le zanzariere, per le quali è stato introdotto il sopracitato bonus. Queste rappresentano una soluzione efficace ed economica, e ora lo è ancora di più con il nuovo incentivo economico. Si tratta in poche parole di una detrazione fiscale che si ottiene con l’acquisto e l’installazione di zanzariere che rispettino determinati requisiti tecnici.

A quanto ammonta il Bonus zanzariere e chi può far domanda

Il Bonus è applicabile solo qualora non si superi una spesa di 96 mila euro per singola abitazione. E’ necessario anche presentare entro 90 giorni dalla fine dei lavori la scheda dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Inoltre per poter beneficiare di questo contributo, è essenziale effettuare il pagamento tramite bonifico.

Ci sono anche una serie di requisiti tecnici che bisogna sottostare per poter risultare idonei all’agevolazione. Innanzitutto le zanzariere devono esser integrate a livello strutturale con la casa e devono essere orientate da est a ovest in modo da garantire un’efficace schermatura. Infine la trasmissione solare non può superare il parametro di 0,35 secondo la norma UNI EN 14501. Detto ciò, grazie a questo bonus riuscirete a tenere lontano gli odiosi insetti garantendovi quel relax che avete a lungo desiderato.