ULTIM’ORA – Internet KO in tutta Italia: milioni di famiglie isolate senza rete | Bloccate anche le chiamate d’emergenza

Sta succedendo qualcosa di davvero grave nel mondo e adesso non puoi più arginare il problema. Internet è tutto.

Il Wi-fi non va. Il 4G è in tilt. Non funziona nemmeno la rete fissa. In un attimo, il silenzio digitale. Niente Netflix, niente email, niente social. Niente. Sembra uno scenario da film catastrofico, ma in realtà è quello che molti italiani stanno vivendo e temendo in queste ore per colpa di qualche blackout temporaneo delle reti internet.

Ma cosa succederebbe davvero se internet si spegnesse per più di qualche ora seguendo questo trend? Caos. Le famiglie italiane si trovano bloccate come in una casa di vetro senza porte. I frigoriferi smart muti, Alexa che non capisce più nulla, i figli che cercano complicità dai genitori.

Senza rete, tutto si ferma: i pagamenti, le prenotazioni, le comunicazioni, lo smart working, la scuola online, le serie da finire. Anche solo l’idea basta a scatenare un’ansia da ritiro digitale mai provata prima. Senza internet, oggi, ci sentiamo isolati, scollegati, quasi invisibili. E forse lo siamo davvero. E non è più solo una paura lontana.

Quando la realtà incontra la fantascienza

Non è la prima volta che l’idea di un blackout globale viene raccontata sullo schermo. Anzi, il cinema e le serie ci sguazzano. Pensiamo a Dietro ai tuoi occhi, thriller psicologico con Julia Roberts e un misterioso branco di cervi che spuntano quando meno te lo aspetti.

Anche lì c’è una tensione costante legata all’isolamento e alla perdita di controllo. Niente rete, niente aiuti, solo paura. Il fatto è che, quando la tecnologia scompare, emergono i lati oscuri delle persone. E se questo ci sembra solo finzione, bisogna ricredersi. Ecco perché.

Tutto bloccato

Geopop.it ha diffuso la notizia. Innanzitutto, niente panico. Non stiamo vivendo l’apocalisse digitale. Almeno non ancora. Ma c’è un piccolo, inquietante dettaglio: potrebbe succedere. Parliamo del Sole. Da qualche anno si sta osservando un aumento dell’attività magnetica solare, che potrebbe generare tempeste geomagnetiche capaci di mettere fuori uso satelliti, reti elettriche e internet. Ma com’è possibile tutto questo?

Il Sole funziona a cicli: uno di questo è il ciclo di Gleissberg, che dura tra i 70 e i 100 anni. Secondo gli scienziati, lo avremmo appena superato. E questo potrebbe significare guai. Le espulsioni di massa coronale, ossia enormi fiammate di particelle solari, possono interferire con la nostra tecnologia in modi che nemmeno immaginiamo. Il professor Mauro Messerotti lo ha spiegato chiaramente all’ANSA: la situazione non è ancora allarme rosso, ma serve attenzione. Il Sole, in fondo, è imprevedibile. Se decide di fare un capriccio, potremmo davvero trovarci con il modem staccato. Ma se non sta succedendo ancora, come mai tutti in down con internet? Una mera casualità.