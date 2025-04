Novità auto, “È troppo sporca! Qui non puoi entrare”: i parcheggi possono rifiutarti l’ingresso | Rischi pure la multa da oggi

Mantenere pulita la propria auto potrebbe ridurre notevolmente le probabilità di ricevere una multa super salata.

Prendersi cura delle propria auto da un punto di vista estetico può farvi risparmiare centinaia di euro. Quando si possiede un veicolo a quattro ruote, è importante eseguire tutti i controlli periodici previsti dalla legge, ma ci sono altre azioni che andrebbero fatte, seppur non obbligatorie.

Tra queste troviamo la pulizia. Oltre a rimuovere i residui di polvere e cibo accumulatosi tra un sedile e l’altro, si pensa anche alla detersione della carrozzeria, per la quale però non servono prodotti particolari o costosi. Basta infatti del sapone e dell’acqua, e ovviamente un po’ di strofinamento, per ottenere un risultato soddisfacente.

Del resto fa piacere vedere la propria macchina priva di macchie e sporco. Per non parlare che in questo modo si può anche migliorare la visibilità durante la guida e non si rischia di ricevere una sanzione molto salata. Ma scopriamo a quanto ammonterebbe e soprattutto quali sono le circostanze che ci portano a riceverne una.

Auto sporca: si rischia una multa

Lavare la vettura rimuovendo tutto la sporcizia non è solo una buona abitudine, ma rappresenta anche un modo per evitare pesanti sanzioni pecuniarie. Basti pensare ad alcune componenti come i vetri o i fari, che tendono ad accumulare lo sporco, causando una pericolosa opacità.

In questa situazione infatti c’è una maggiore probabilità di colpire un pedone o un altro mezzo, con pesanti conseguenze a cose e/o a persone. Non solo, perché anche il portafoglio potrebbe risentirne, iniziando dall’incremento del premio assicurativo, e nei casi peggiori, si assisterebbe ad una mancanza di copertura qualora venga accertata una negligenza grave, come la presenza di vetri sporchi o di fari oscurati dallo sporco.

A quanto ammonta la sanzione

Secondo l’art. 72 del Codice della Strada, avere l’auto sporca può costare da un minimo d 87 euro ad un massimo di 344 euro. Quest’ultima infatti obbliga i veicoli a mantenere in buone condizioni tutti i dispositivi di equipaggiamento. Ciò significa ad esempio che il conducente deve avere sempre la piena visibilità mentre si trova al volante.

L’articolo 102 invece riguarda nello specifico la visibilità della targa, che deve essere priva di macchie e facilmente leggibile. In caso contrario anche qui si rischia una multa, la cui somma varia in base a quanto delineato nell’articolo sopracitato. Quindi, si raccomanda di avere sempre la targa pulita e integra.