ULTIM’ORA – INFO LAZIO, 4 settimane di centri estivi GRATIS? Ecco il trucco legale per farti rimborsare tutto dall’INPS

L’iniziativa messa a disposizione dall’INPS permette ai usufruire dei centri estivi a titolo gratuito: ecco tutti i dettagli.

Per la felicità di milioni di studenti italiani, la fine dell’anno scolastico si sta avvicinando e molti genitori si preparano nuovamente ad iscrivere i propri figli in uno degli innumerevoli centri estivi presenti sul territorio nazionale.

A prescindere che si tratti di una decisione volontaria o di necessità, il costo può rivelarsi alquanto considerevole, soprattutto se sono coinvolti più bambini. Come se non bastasse in questo periodo si è assistito ad un netto incremento dei prezzi di beni e servizi.

Ed è qui che entra in gioco l’INPS con il Bonus centri estivi, che consente di coprire tutte le spese sostenute per la partecipazione ai suddetti. Ma scopriamo nel dettaglio a quanto ammonta e come inviare la domanda per riceverlo.

Bonus centri estivi: chi può riceverlo

Il contributo previsto arriva a 400 euro, ma la somma dipende dalla durata del centro estivo. In questo caso deve essere almeno di una settimana e non superare le quattro settimane (possono non essere consecutive ma si devono svolgere nello stesso centro estivo). Ci sono però altri requisiti fondamentali per ricevere il Bonus.

Innanzitutto i figli devono rientrare nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 14 anni e bisogna essere un dipendente o un pensionato della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda la somma che si percepirà, è volta a coprire le spese per attività ludico-ricreative-sportive previste, il vitto, l’assicurazione ed eventuali gite. Coloro che presentano una disabilità grave avranno la possibilità di ottenere un contributo maggiorato del 50%

Presentazione della domanda

Per usufruire del Bonus è necessario inviare la domanda in via telematica a partire dalle ore 12 del 6 giugno e si ha tempo fino alle ore 12 del 26 giugno. Basta accedere al portale ufficiale dell’INPS tramite le credenziali SPID, CIE o CNS. Quindi si procede entrando nella sezione “Prestazioni Welfare” e cliccando “Centri estivi”.

Dopo l’invio è possibile visualizzare tutti i dati inseriti all’interno dell’area riservata per verificare di non aver commesso errori. Attenzione perché le domande legate ad un numero di protocollo non possono essere modificate. In questo caso è necessario cominciare nuovamente la procedura inviando una nuova domanda.