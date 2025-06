TEST VIRALISSIMO: chi è il boss? Solo chi ha un QI fuori scala indovina, provaci in 10 secondi

Risolvi il test d’intelligenza in pochi secondi e dimostrerai il tuo quoziente intellettivo superiore rispetto a quello dei tuoi amici.

Solitamente i test d’intelligenza vengono sottoposti dagli esperti del settore a chi vuole sapere il proprio quoziente intellettivo. Il primo fu introdotto nel 1905 dallo psicologo francese Alfred Binet, ma per identificare in età precoce gli alunni che necessitavano di aiuto in alcune materie scolastiche.

Successivamente furono proposti dei test anche per gli adulti e da allora ci sono stati tanti studi utili per avere le idee chiare sull’argomento. In realtà sul web c’è la possibilità di trovarli in varie tipologie, dunque la scelta è puramente personale.

Ci sono quelli che propongono immagini ed è richiesto di trovare gli errori, quelli con sequenze numeriche e quelli di logica legati alla grammatica italiana. TuttI vogliono mettere in risalto il quoziente intellettivo.

È un modo per allenare la mente. Una buona soluzione, proprio come quando ci si allena in palestra per superare la prova costume. A tal proposito un test di intelligenza sta mettendo in difficoltà anche i più bravi.

Il test d’intelligenza che sta mettendo tutti a dura prova

Sul sito younipa.it è stato riportato un test d’intelligenza sottovalutato da chi accetta la sfida con un pizzico di presunzione. Andando nello specifico, si tratta di un’immagine e non occorre trovare degli errori o anomalie di vario genere. Semplicemente si deve capire chi dei tre è il capo dell’ufficio.

Il numero 1 indica un uomo di circa 45 anni e indossa un completo blu con camicia bianca e una cravatta bordeaux. È collocato dietro una scrivania su cui ci sono dei fogli, delle penne e un PC. Alle spalle, invece, ha una sedia tipica di ufficio. Il numero 2 indica un ragazzo, probabilmente uno stagista, che indossa una maglia arancione e guarda con uno sguardo divertito il numero 3. In questo caso il ragazzo ha una camicia bianca e un pantalone nero. Ma chi è il capo tra i tre? La soluzione sfugge a molti.

Attenzione all’inganno perché nulla è scontato

La maggior parte delle persone dà per scontato che il capo sia quello indicato dal numero 1 perché sta dietro la scrivania e sembra che dia delle dritte agli altri due. Il numero 2 è scartato a priori perché dà proprio l’idea di uno alle prime armi nell’ambito professionale. Il terzo, invece, è come se stesse ascoltando con attenzione quanto riferito dall’uomo con la giacca blu.

In realtà è il numero 3 a essere il capo dell’ufficio. Da cosa lo si può dedurre? Dal fatto che la sua giacca si trova sulla sedia che sta dietro alla scrivania. L’inganno c’è perché i due sono collocati nel posto non corretto.