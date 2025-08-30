UFFICIALE SCUOLA – Oltre 1.000 assunzioni indeterminate stabili entro l’anno | Muoviti ora o resti fuori

A breve centinaia di insegnanti potranno svolgere il proprio impiego a tempo indeterminato: ecco tutti i dettagli.

La Capitale è pronta ad accogliere nuovi insegnanti per l’inizio del nuovo anno scolastico. Poche ore infatti sono partite le prime assunzioni a tempo indeterminato e si stima che nei prossimi giorni queste ultime supererà quota mille.

A confermare il piano è stata la giunta Capitolina, che ha recentemente approvato l’assestamento di bilancio. Una grande occasione dunque per tutti coloro che da tempo desiderano un impiego più stabile e duraturo.

Infatti al giorno d’oggi la maggior parte degli educatori riceve un contratto temporaneo, che tende a terminare prima dell’estate, con la chiusura delle scuole. E invece da ora tale sistema cambierà in maniera drastica, almeno per quanto riguarda la Città Eterna.

Assunzioni a tempo indeterminato: cercasi insegnanti

L’assessora Claudia Pratelli ha dichiarato che l’obiettivo della giunta è quello di eliminare i contratti a tempo indeterminato, eccetto quelli che verranno stipulati per gli insegnanti che andranno a sostituire quelli che si assentano per malattia. Inoltre, ha affermato che l’implementazione del contratto a tempo indeterminato servirà a dare dignità e stabilità agli educatori, soprattutto per le migliaia di donne che continuano a tenere in piedi i vari istituti scolastici.

Il membro della giunta ha poi sottolineato che oltre alle mille assunzioni previste entro il 2025, ne sono state effettuate oltre 740 tra il 2022 e il 2024. E se ne aggiungeranno ancora tra il 2026 e il 2027, quando verrà aperto un nuovo bando.

Quali sono le scuole alla ricerca di insegnanti?

Le oltre mille figure da assumere verranno impiegate negli asili e nelle scuole dell’infanzia sparse in tutta la Capitale. Finora ne sono state inserite 120 nei primi e altrettante nei secondi. Come accennato in precedenza, gli insegnanti rimanenti otterranno l’impiego entro dicembre 2025.

Tutte queste assunzioni vengono fatte tramite lo scorrimento di graduatoria, come accade nella maggior parte dei concorsi pubblici, mentre a partire dal prossimo anno le suddette avverranno tramite la procedura selettiva del bando che sarà indetto. In questo modo l’amministrazione sarà pronta a ricoprire i posti vacanti. Un’opportunità dunque da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per coloro che vogliono intraprendere una carriera in questo ambito, avendo però la certezza di avere un lavoro anche negli anni a venire.