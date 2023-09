Ucraina, Zelensky: “Voglio un nuovo ministro della Difesa”

(Adnkronos) – "Voglio sostituire il ministro della Difesa. Serve un nuovo approccio". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prepara una svolta nel governo e con ogni probabilità nella gestione della controffensiva, entrata in una fase cruciale nella guerra con la Russia. "Questa settimana il Parlamento sarà invitato a prendere una decisione a livello di personale. Voglio chiarirlo ora. Ho deciso di sostituire il ministro della Difesa dell'Ucraina. Oleksiy Reznikov ha vissuto più di 550 giorni di guerra totale. Credo che il ministero abbia bisogno di nuovi approcci e di altri metodi di interazione sia con le forze armate che con la società in generale", dice Zelensky, che ha individuato il successore: "Ora Rustem Umerov dovrebbe guidare il Ministero. La Verkhovna Rada ucraina conosce bene questa persona e il signor Umerov non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Mi aspetto che il Parlamento sostenga questo candidato", aggiunge. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

