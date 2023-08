Ucraina, Zelensky vede von der Leyen: “Ci aspettiamo progressi su adesione a Ue”

(Adnkronos) – "Ci aspettiamo una valutazione positiva dei progressi dell'Ucraina nel Pacchetto Allargamento di ottobre e una conseguente decisione da parte degli Stati membri dell'Ue di aprire i negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue entro la fine del 2023". Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, pubblicando il video del suo incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "L'ho ringraziata per i suoi sforzi volti a normalizzare le esportazioni e il transito di prodotti agricoli dell'Ucraina. È importante ripristinarli completamente dal 15 settembre", ha aggiunto Zelensky, precisando che durante il colloquio sono state coordinate "le posizioni sulla Formula della Pace mentre avanziamo verso il Vertice sulla Pace Globale". La presidente della Commissione europea ha definito "produttivo" l'incontro avuto con Zelensky. "Abbiamo discusso dei progressi dell'Ucraina nel percorso verso l'Ue e del nostro continuo sostegno di fronte all'aggressione della Russia", ha scritto su Twitter von der Leyen, assicurando che "continueremo a lavorare insieme per portare il grano ucraino sui mercati mondiali e per fornire assistenza economica". A questo proposito la presidente della Commissione europea ha annunciato che l'Ue ha erogato un altro miliardo e mezzo di euro a Kiev per risanare e far funzionare lo Stato "e ne arriveranno altri, quest'anno e oltre". ''L'Ucraina ha ricevuto oggi un'altra tranche di 1,5 miliardi di euro in assistenza finanziaria dall'Unione europea. In totale, il sostegno economico della Ue all'Ucraina nel 2023 ammonta già a 12 miliardi di euro'', ha scritto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal in un tweet esprimendo ''gratitudine alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al vice presidente Valdis Dombrovskis per questa decisione che dimostra la solidarietà dell'Europa nei confronti dell'Ucraina''. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata