Ucraina, Zelensky: “Libereremo Bakhmut ed altre due città, abbiamo un piano”

(Adnkronos) –

L'Ucraina non fermerà la sua controffensiva nella guerra contro la Russia. Lo ha detto Volodymyr Zelensky assicurando che presto "libereremo dall'occupazione Bakhmut e credo anche altre due città, non dico quali". "Abbiamo un piano, un piano molto ampio", ha spiegato il leader ucraino in un colloquio con testate americane al termine della sua visita negli Stati Uniti, sottolineando che l'Ucraina non fermerà il ritmo della sua controffensiva, come invece spera che succeda Vladimir Putin per riorganizzare le sue forze. "Io so quello che vuole Putin – ha spiegato il presidente ucraino – e so che vuole una pausa perché ha perso molte persone, militari professionisti, sono morti". ". —internazionale/[email protected] (Web Info)

