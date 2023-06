Ucraina, Zelensky: “Kiev ha unito Ue come mai prima, è lotta per libertà”

(Adnkronos) –

L'Ucraina ''è riuscita a rendere unita l'Unione europea come non lo era mai stata prima''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in collegamento video alla Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina che si è aperta oggi a Londra. Zelensky ha voluto dire ''grazie'' alla leadership britannica e ai Paesi riuniti ''per il grande sforzo che state facendo e per la fiducia che avete riposto nel nostro paese''. Intervenuto in collegamento video dopo l'apertura della conferenza affidata dal premier britannico Rishi Sunak, il presidente ucraino ha sottolineato che le imprese devono avere fiducia nel fatto che ciò che sarà ricostruito in Ucraina "non cadrà". "Proteggiamo l'Ucraina e in questo modo proteggiamo la libertà. E quando ricostruiremo l'Ucraina, ricostruiremo la libertà. Paese, regione, continente, mondo: è un compito globale", ha aggiunto il leader ucraino. ''Ricostruendo l'Ucraina stiamo ricostruendo molto più di un paese. Stiamo ricostruendo un mondo come sarà nella vita della nostra generazione e dopo di noi''. Questo mondo, si è chiesto Zelensky, "sarà pacifico? Sarà stabile? Sarà democratico? Dipende da tutti noi". Per il leader ucraino "è molto importante creare il terreno e le condizioni per evitare guerre in futuro''. ''Ci saranno da ripagare tutti i debiti accumulati durante il periodo bellico, ma siamo già in grado di collaborare per proteggere vite e iniziare a ricostruire. Questo è il nostro impegno'', ha detto Zelensky. Il presidente ucraino ha quindi aggiunto che "la leadership russa ha molta, molta paura della nostra democrazia. Perché la democrazia apre la strada allo stato di diritto, eliminando la corruzione e i principi chiave dei nostri paesi: ogni persona è importante".



Il nuovo strumento per sostenere l'Ucraina che la Commissione Europea ha proposto di creare nel Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, di qui al 2027, sarà finanziato con "trasferimenti dal bilancio Ue, con prestiti" finanziati emettendo titoli "sui mercati dei capitali e, alla fine, con ricavi provenienti dagli asset russi mobilitati. Presenteremo una proposta su questi beni prima della pausa estiva, perché chi ha perpetrato" l'aggressione all'Ucraina "deve rispondere di quello che ha fatto". Lo h annunciato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che poi ha aggiunto: gli ucraini "ci dicono che quando immaginano il loro futuro, vedono la bandiera dell'Ue che sventola nelle loro città e io non ho dubbi sul fatto che saranno parte della nostra Unione". —internazionale/[email protected] (Web Info)

