Ucraina-Russia, Ushakov vede di nuovo Zuppi: “Attesa per nuove proposte Papa”

(Adnkronos) – Il Consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, ha reso noto di aver nuovamente incontrato l'inviato del Papa per la crisi in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, per discutere e riassumere con lui i risultati della sua visita a Mosca. "Il cardinale ed io ci siamo nuovamente incontrati oggi per riassumere i risultati" della missione, dopo il suo incontro con il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill e la Garante per i diritti dei bambini, Maria Llovo-Belova. Riunioni che Ushakov ha definito "molto utili". In particolare, con Lvova-Belova, sono state discusse questioni "specifiche", nonché il tema delle relazioni fra il Vaticano con il Patriarca. "Oggi abbiamo concordato che il Cardinale riferirà personalmente a Papa Francesco le sue impressioni sui negoziati di Mosca e che, se ci saranno altre proposte, noi saremo pronti a discuterne, vale a dire che abbiamo concordato di rimanere in contatto". Non sono tuttavia state fissate date precise per ulteriori contatti. "Riferiremo anche alla nostra leadership sulle trattative avvenute. Poiché Zuppi è venuto qui come rappresentante speciale del Papa, tornerà a Roma, lo incontrerà personalmente e riferirà, e poi vedremo cosa si può fare, quanto ulteriormente possiamo coordinare in una certa misura il lavoro congiunto sul binario umanitario", ha affermato Ushakov. —internazionale/[email protected] (Web Info)

