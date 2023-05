Ucraina-Russia, massiccio attacco nella notte a Kharkiv

(Adnkronos) – Altra notte di bombardamenti russi su tutta l'Ucraina. Un massiccio attacco missilistico è stato lanciato sulla regione di Kharkiv, in Ucraina orientale, danneggiando infrastrutture di trasporto e un condominio, ma non ci sono state vittime. Le forze di difesa ucraina hanno inoltre respinto un attacco russo con i droni su Kiev. Si tratta del "settimo attacco aereo contro la capitale dall'inizio di maggio! Secondo le informazioni preliminari, prima di mezzanotte, i russi hanno lanciato droni da ricognizione verso la capitale. Molto probabilmente per identificare le posizioni delle nostre difese aeree”, ha scritto su Telegram Serhii Popko, il capo della l'amministrazione militare della città. La Russia ha lanciato 4 attacchi missilistici, anche nelle città di Ternopil e Mykolaiv, ferendo almeno due civili, danneggiando un edifici e altre infrastrutture civili. L'avversario, riferisce la Guardia nazionale dell'Ucraina, continua a concentrare i suoi principali sforzi nelle direzioni di Limansky, Bakhmutsky, Avdiiv e Maryinsky. In totale, durante l'ultimo giorno, ci sono stati 57 scontri di combattimento nelle aree citate del fronte, Bakhmut e Maryinka rimangono nell'epicentro dei combattimenti. Con altri 620 militari che ieri sarebbero rimasti uccisi, la Russia si avvicina a superare quota : lo si legge nel quotidiano resoconto – non verificato – diffuso dal comando delle forze di Kiev, che riporta 198.880 morti russi, Intanto, secondo l'ultimo aggiornamento delle stato maggiore ucraino postato su Facebook, nelle ultime 24 la Russia ha subito la perdita in battaglia di 620 militari, portando a circa 200mila il numero totale dei soldati della Federazione morti dall'inizio dell'invasione. Sono inoltre 3756 i carri armati distrutti (+5 in un giorno), 2796 i droni abbattuti (+31) e 7325 i mezzi corazzati distrutti (+18) —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

