Ucraina-Russia, “gravemente ferito Budanov, capo 007 Kiev”

(Adnkronos) – Il capo dell'intelligence ucraina Kirill Budanov sarebbe stato ferito durante un attacco missilistico russo al quartier generale della direzione principale dell'intelligence a Kiev e sarebbe ricoverato "in gravi condizioni" in un ospedale della Bundeswehr (le forze armate tedesche) a Berlino. Lo rende noto l'agenzia russa Ria Novosti, che avrebbe appreso la notizia da fonti dell'intelligence militare ucraina, secondo le quali Budanov sarebbe stato ferito la mattina del 29 maggio nel corso di un attacco russo contro l'edificio della Direzione principale dell'intelligence a Kiev. "Un missile russo ha colpito l'ufficio vicino a quello dove era presente Budanov", ha riferito la fonte alla Ria Novosti. Budanov sarebbe stato tirato fuori da sotto le macerie e successivamente trasportato con un'aeroambulanza delle forze armate ucraine fino alla base militare di Rzeszow in Polonia, e da lì con un aereo sarebbe giunto a Berlino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

