Ucraina-Russia, Austin: “Controffensiva Kiev fa progressi costanti”

Sta facendo ''progressi costanti'' la controffensiva lanciata dalle forze armate di Kiev contro i soldati russi. Lo ha dichiarato il capo del Pentagono Lloyd Austin alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina che si svolge nella base aerea di Ramstein, in Germania. "Le coraggiose truppe ucraine stanno sfondando le linee dell'esercito d'aggressione russo fortificate in modo pesante", ha detto Austin. Il segretario alla Difesa Usa ha anche rivolto un appello ai 54 Paesi presenti affinché continuino ad assistere militarmente l'Ucraina. "La difesa aerea sta salvando vite umane. Quindi invito questo gruppo a continuare'' ad aiutare l'Ucraina perché, ha aggiunto, "il nostro impegno condiviso sarà fondamentale durante le battaglie che sono attualmente in corso'', anche ''per la lunga strada che c'è da percorrere".

