Ucraina, Putin minaccia: “Presto dispiegheremo nuovi missili Sarmat”

(Adnkronos) –

La Russia continuerà lo sviluppo della cosiddetta "triade nucleare": questa è la chiave per la sicurezza militare del Paese e per la stabilità mondiale. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i laureati delle università militari al Cremlino, aggiungendo che presto saranno dispiegati i missili balistici Sarmat. "Il compito più importante è lo sviluppo della triade nucleare, che è una garanzia chiave della sicurezza militare e della stabilità della Russia", ha detto Putin, aggiungendo che i missili balistici intercontinentali 'Sarmat', noti anche come 'Satan II', in grado di trasportare una decina di testate nucleari, saranno presto "disponibili per l'uso in combattimento". "Già circa la metà delle unità e delle formazioni delle forze missilistiche strategiche sono equipaggiate con gli ultimi complessi Yars e le truppe vengono riattrezzate con moderni sistemi missilistici con la testata ipersonica Avangard", ha detto ancora il presidente russo.

La Russia aumenterà anche la produzione massiccia di droni e rafforzerà il loro dispiegamento sul campo. "Il miglioramento e la produzione di sistemi di difesa cresceranno, così come il dispiegamento di veicoli aerei senza pilota e sistemi di attacco robotico alle truppe, che si sono dimostrati efficaci in situazioni di combattimento", ha affermato Putin in un'intervista a Rossiya 24. "Accelereremo la loro produzione. È necessario fornire questa attrezzatura a tutte le unità militari, comprese squadre, plotoni, compagnie e battaglioni". Per quanto riguarda il campo di battaglia ucraino, secondo Putin "stiamo assistendo ad una pausa" della controffensiva delle forze armate di Kiev "perché il nemico sta subendo gravi perdite". Secondo quanto riporta il sito di Kommersant, il presidente russo, intervistato su Rossiya-24, ha sottolineato che "il potenziale offensivo delle forze armate ucraine non è ancora esaurito, le forze armate ucraine stanno unendo nuove unità delle brigate che hanno subito perdite". La Russia continuerà a rafforzare le sue forze armate sulla base dell'esperienza "preziosa" fatta con l' "operazione militare speciale", ovvero con l'invasione dell'Ucraina che va avanti da oltre un anno, ha poi detto, secondo dichiarazioni riportate dalla Cnn. —internazionale/[email protected] (Web Info)

