Ucraina, Orban: “Pace possibile se Trump vince elezioni del 2024”

(Adnkronos) – Il primo ministro ungherese Viktor Orban è fiducioso che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, se vincerà le elezioni del 2024, sarà in grado di giungere a una soluzione del conflitto in Ucraina. "C'è un uomo in Occidente che sarebbe in grado di porre fine a questa guerra e fare la pace. Quell'uomo è Donald Trump", ha detto Orban a radio Kossuth, sottolineando che "l'Ungheria sarebbe interessata a vedere un sostenitore della pace al timone negli Stati Uniti". Orban ha ripetutamente affermato che se Trump fosse rimasto alla Casa Bianca per un secondo mandato, il conflitto in Ucraina sarebbe stato evitato. Ha anche promesso sostegno a Trump e gli ha augurato apertamente il successo nelle prossime elezioni presidenziali. Il primo ministro ungherese ritiene che non solo l'Ucraina e la Russia, ma anche gli Stati Uniti, che sono il principale sostenitore militare e finanziario di Kiev, debbano partecipare ai negoziati per la risoluzione del conflitto ucraino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

