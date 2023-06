Ucraina, Medvedev: “Conflitto permanente se non cambia regime nazista Kiev”

(Adnkronos) – Con l'attuale classe dirigente, il conflitto della Russia con "l'Ucraina nazista" sarà permanente e se a Kiev si verificherà un cambio di regime le nuove autorità non chiederanno di aderire alla Nato. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, rispondendo su Telegram alle dichiarazioni del segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg, che ha escluso l'adesione dell'Ucraina con il conflitto in corso, ma che ha sottolineato che le porte rimarranno aperte per Kiev. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata