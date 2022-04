Ucraina, la denuncia di Papa Francesco: “Stiamo assistendo all’impotenza dell’Onu”

Lorenzo Villanetti

Nato a Sora (Frosinone), il 3 aprile 2001, studia Lettere Moderne presso l’Università Sapienza di Roma. Da sempre un appassionato di calcio e di sport in generale, segue con interesse anche politica e musica. Redattore per più di un anno di LazioPress.it, in precedenza ha scritto anche per SpazioJ.it.