Ucraina, controffensiva procede “secondo i piani”

(Adnkronos) – La controffensiva militare ucraina sta andando avanti secondo i piani, ma l'esercito non ha ancora dispiegato appieno il suo potenziale. Lo ha dichiarato Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze di terra ucraine, che ha espresso fiducia nel fatto che l'Ucraina sarà in grado di riconquistare Bakhmut. ''La Russia sta subendo da otto a dieci volte più perdite dell'Ucraina sul campo di battaglia'', ha aggiunto citato dall'Abc News. Anche il generale Oleksandr Tarnavskyi, che comanda le truppe nel sud, ha definito la situazione "stabile", ma ha aggiunto che le forze ucraine "non hanno raggiunto il pieno potenziale". —internazionale/[email protected] (Web Info)

