Milano, bomba d’acqua nella notte: grandine e strade allagate

(Adnkronos) – Un violento temporale si è abbattuto la notte scorsa su Milano, con piogge violente e grandinate. Tra l'una e le due di notte la città è stata colpita da una bomba d'acqua, che ha provocato diversi allagamenti e interventi dei vigili del fuoco. In alcune zone della città le precipitazioni incessanti hanno provocato l'allagamento di strade e cantine, con alcuni tombini che non hanno retto alla pioggia. In totale nella notte sono caduti a Milano circa 37 mm di acqua, secondo quanto riporta il Centro meteorologico lombardo.

