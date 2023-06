Ucraina, cardinale Zuppi in missione di pace a Kiev

(Adnkronos) – Il cardinale Matteo Zuppi, scelto dal Papa come inviato per la missione di pace in Ucraina, oggi è domani sarà a Kiev. “Con riferimento a quanto comunicato in precedenza dalla Santa Sede, si dà notizia che nei giorni 5-6 giugno, il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, compirà una visita a Kiev quale Inviato del Santo Padre Francesco”, spiega la Santa Sede. “Si tratta – spiega il Vaticano- di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni” —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

