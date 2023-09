Ucraina, Blinken a Kiev: atteso annuncio aiuti Usa per oltre un mld di dollari

(Adnkronos) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è arrivato oggi in Ucraina per una visita a sopresa. A Kiev incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, come confermato alla Cnn da una fonte autorevole del Dipartimento di Stato americano, secondo la quale Blinken dovrebbe annunciare nuovi finanziamenti per l'Ucraina per un valore di oltre un miliardo di dollari. Intanto Blinken, come mostrato da video diffusi sui social media, una volta arrivato a Kiev ha incontrato Patron, il Jack Russell Terrier utilizzato dall'esercito ucraino per rilevare la presenza di mine e insignito lo scorso anno da Zelensky per il suo coraggio. L'ultima volta che il capo della diplomazia americana era andato a Kiev era stata nell'aprile 2022, assieme al ministro della Difesa LLoyd Austin. La visita non era stata annunciata in precedenza. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata