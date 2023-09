Ucraina, attacco Russia con droni kamikaze contro Odessa e Sumy

(Adnkronos) –

La Russia ha lanciato un attacco con 44 droni kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana sugli oblast di Odessa e Sumy, in Ucraina, oggi 13 settembre. Secondo le ultime news diffuse dall'aeronautica militare ucraina su Telegram, la contraerea ha abbattuto 32 droni. Ad essere maggiormente colpita è stata ''la zona meridionale della regione di Odessa'' e ''l'infrastruttura portuale della regione'', ha aggiunto l'aeronautica militare ucraina. Il capo dell'amministrazione militare di Odessa Oleh Kiper ha riferito che sono stati riportati ''danni al porto e ad altre infrastrutture civili''. ''Il nemico ha attaccato l'oblast di Odessa con droni per quattro ore e mezza nella notte. Ancora una volta, hanno colpito le infrastrutture civili nella regione del Danubio a Odessa'', ha aggiunto. ''Sfortunatamente sette civili sono stati portati in una struttura medica con ferite di varie entità'' e si è ''sviluppato un incendio'' che è già ''stato estinto''.

© Riproduzione riservata