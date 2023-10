Ucraina, ai soldati il mantello invisibilità stile ‘Harry Potter’

(Adnkronos) –

I soldati ucraini potrebbero presto indossare veri e propri mantelli dell'invisibilità, sul modello di quelli immaginati da J. K. Rowling per Harry Potter. Indumenti che permetterebbero di schermare le loro immagini davanti ai droni e alle telecamere. Lo ha annunciato il ministro ucraino della Trasformazione digitale Mykhailo Fedorov, spiegando che questi mantelli sarebbero in grado di bloccare le radiazioni di calore e quindi di rendere chi li indossa invisibile al nemico. In lavorazione dal 2015, i mantelli dell'invisibilità sono prodotti da Brave1, progetto di tecnologia per la difesa sponsorizzato dal governo ucraino. In origine, il tessuto era destinato a essere usato dai cecchini e dai soldati specializzati nella regione del Donbass. Ora, invece, verrebbe usato nella controffensiva, anche se non è chiaro in che modo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

