Ucraina: “Accordo con Croazia per export grano”

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il capo della diplomazia della Croazia Gordan Grlic-Radman per poter esportare il grano ucraino utilizzando i porti croati sul Danubio e sul Mar Adriatico. Lo riporta il Kyiv Post riferendo della visita del ministro degli Esteri croato in Ucraina. Sono 180mila le tonnellate di grano che le forze armate russe hanno distrutto in attacchi condotti nell'arco di nove giorni a luglio. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri ucraino a proposito degli attacchi che i russi hanno intensificato sui depositi di grano dopo essersi ritirati dall'accordo per le esportazioni raggiunto a luglio dello scorso anno a Istanbul. ''Dobbiamo mettere fine agli Hunger Games russi e garantire adesso la sicurezza alimentare globale'', si legge sull'account Twitter del ministero degli Esteri ucraino. —internazionale/ester[email protected] (Web Info)

