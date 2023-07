Ucraina, 007 Gb: pressioni di Mosca su imprese edili per reclutare ‘volontari’

(Adnkronos) – "Le autorità municipali di Mosca stanno con molta probabilità minacciando di rescindere i contratti con imprese edili se queste non forniranno quote di 'volontari' da inviare in Ucraina". Lo scrive il bollettino giornaliero dell'intelligence britannica, spiegando che a una di queste società sarebbero stati chiesti 30 uomini da mandare a combattere entro il 30 agosto. La richiesta di quote avrà principalmente un effetto "sulle minoranze etniche delle regioni più povere della Russia, come il Daghestan, e degli stati centro asiatici, da cui proviene la maggior parte dei lavoratori del settore edile di Mosca", nota l'intelligence britannica. La misura è probabilmente tacitamente approvata dal sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, in modo da minimizzare l'impatto del conflitto sui cittadini più abbienti, dimostrando allo stesso tempo di sostenere lo sforzo bellico, sottolinea il bollettino. —internazionale/[email protected] (Web Info)

