Tutti pazzi per Epik, anche i vip: l’app crea foto in stile anni ’90

(Adnkronos) – Tutti pazzi per Epik, l'app che sta spopolando anche tra i vip. Grazie all'intelligenza artificiale, questo software fotografico permette di creare ritratti nel tipico stile anni ‘90 dei college americani. Basta caricare dei selfie ed Epik creerà immagini con colori, abiti, pettinature, perfino sguardi che ricorderanno le immagini di tre decenni fa. Tra i vip che si sono già messi in gioco con questa app ci sono tra gli altri Fiorello, Simona Ventura, Claudio Santamaria, The Jackal, Andrea Damante – deejay, modello, influencer diventato famoso quando era un tronista di Uomini e Donne -, Zoe Cristofoli, fidanzata di Theo Hernandez. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

