Tutti conoscono l’alfabeto ma questo TEST dimostra altro | Scopri quanto sei IGNORANTE, trova la lettera che manca in 2 secondi

Se riesci a individuare l’intruso allora vuol dire che sei un vero genio. In caso contrario dovrai ammettere di essere un somaro.

Uno dei siti più cliccati è tech.everyeye.it perché propone tantissimi test del quoziente intellettivo e la scelta è davvero infinita! Molto cliccati sono quelli con i numeri, ma solo dagli utenti che tra i banchi di scuola avevano un buon rapporto con la matematica.

Le conoscenze delle regole è richiesto quando ci sono delle espressioni da svolgere, ma di solito ci sono delle sequenze con dei numeri mancanti e solo con un ragionamento logico si possono individuare. Poi ci sono i test visivi, ovvero quelli che propongono delle immagini con delle anomalie.

Di recente ha riscosso un grande successo quello dell’annaffiatoio (se non l’hai ancora fatto, allora dovrai andare a scoprire tu qual è la soluzione) che ha messo in difficoltà anche le menti più eccelse. Tuttavia non mancano all’appello altri siti come greeme.it, uno dei più gettonati.

In questo caso uno che sta mandando in tilt tante persone perché risulta davvero difficile da risolvere nel giro di pochi secondi. Infatti la fretta gioca brutti scherzi, ma del resto è ben risaputo che la calma è la virtù dei forti. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Il test del QI che mette in difficoltà anche le menti più eccelse

Coloro che utilizzano i test del quoziente intellettivo vogliono migliorare le proprie abilità cognitive e per farlo bisogna necessariamente uscire dalla zona comfort. Solo in questo modo sarà possibile raggiungere questo obiettivo, senza dimenticare l’allenamento costante. D’altronde si sa che con la pratica si ottengono dei risultati positivi, pur essendo consapevoli che la percentuale di fallimento è elevata.

Gli uomini che hanno fatto la storia non hanno mai nascosto le loro sconfitte, ma ciò non li ha fermati. Non hanno gettato la spugna, dunque perché dovresti farlo tu? Adesso torniamo a focalizzarci sull’immagine del test che mette in risalto una lettera dell’alfabeto.

Alla scoperta della lettera…che va controcorrente

Osservando l’immagine puoi notare che ci sono tante C, ovvero la terza lettera dell’alfabeto italiano. Facendo dei calcoli accurati, ci sono ben 348 lettere (29 per ogni riga e 12 per ogni colonna). Una sola è diversa per un piccolo dettaglio, ma è evidente la difficoltà del test. Non è semplice individuarla.

Eppure le menti più brillanti noteranno che si trova alla riga numero 4 partendo dal basso e la colonna 7 partendo da sinistra. Se non sei riuscito a trovare questa lettera, che non è stata scritta interamente, non devi scoraggiarti. Come detto prima, anche i geni possono fallire. L’importante è non demordere.