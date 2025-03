Tutti ci passano ma nessuno sa che si tratta del BORGO DEL MARCHESE | Nel Lazio è un’eccellenza: da domani attesi fiumi di turisti

Non molto distante da Roma c’è un borgo che ha ospitato un marchese in particolare in passato. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Il Lazio è famoso per avere borghi più belli d’Italia e ognuno ha una caratteristica propria che li rende unici nel loro genere. In questo caso al centro dell’attenzione c’è la cosiddetta “città fantasma” collocata nella provincia di Roma.

Situata su un’altura tufacea, fa parte della Riserva Naturale regionale del posto. È bagnata dal fiume Mignone e in passato fu popolato dagli Etruschi, anche se i primi insediamenti risalgono all’Età del Bronzo.

Nel corso del tempo fu conquistata dai romani e, in seguito alla caduta dell’impero, è passata nelle mani di vari signori. Per gli assetati di cultura questo è il luogo ideale perché racconta molto del passato, eppure potrebbe attirare anche chi ha altre passioni.

I duchi che si sono alternati nel corso del tempo sono stati Gaspare Paluzzi Albertoni, Emilio Altieri, Girolamo Antonio Altieri ed Emilio Carlo Altieri. Tra i monumenti e luoghi di interesse spiccano senza dubbio l’acquedotto, delle mura di epoca medievale, la Cattedra di Santa Maria Assunta, il Palazzo Ducale Orsini Altieri, la Chiesa di San Rocco, la chiesa di San Bonaventura.

Il borgo del Marchese merita di essere visitato

I visitatori contemplano anche delle rovine dotate di una bellezza tale che vengono utilizzate come set per film sia italiani che non. Uno di questi è noto a chi ama il cinema, soprattutto un attore che ormai non c’è più.

Lui è nato a Roma nel 1920 ed è morto nella capitale nel 2003. Ha recitato inoltre 150 film, di cui 18 anche i diretti. È considerato uno dei migliori in assoluto. Stiamo parlando di Alberto Sordi. Molti avranno capito di quale film si sta parlando e qual è il borgo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Evelina Silvestroni | Arte – Viaggi (@a_r_t_i_t_u_d_e)

Ecco il posto preferito dai migliori registi

Il borgo non è altro che Monterano. Qui sono state girate le scene di un film del 1981 intitolato Il Marchese del Grillo. La trama ha come protagonista il marchese Onofrio del Grillo (Alberto Sordi) che trascorre alla corte romana di Papa Pio VII dei giorni. Passa le giornate nell’ozio più completo, frequentando sia osterie che salotti aristocratici dove ha coltivato delle relazioni amorose.

Nel film si possono notare Piazza della Bocca della Verità, la Cupola della Basilica di San Pietro in Vaticano e i bellissimi paesaggi di Monterano. Ancora oggi i registi vogliono che le scene dei propri film abbiano come sfondo questo luogo a dir poco paradisiaco. Non ha fatto eccezione il film di Jordan River del 2023 Il Monaco che vinse l’Apocalisse.