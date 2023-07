Turismo 2023, Italia miglior meta europea per Daily Telegraph

(Adnkronos) – L’Italia turistica si aggiudica il riconoscimento di uno dei principali quotidiani del Regno Unito, The Daily Telegraph, che fa un tributo all’eccellenza della Penisola decretandola come miglior meta europea 2023. Festeggiamenti doppi con Venezia in qualità di 'Best European City' battendo Roma e Siviglia. Le altre candidate per best country erano Grecia e Norvegia. A premiare l’Italia sono i lettori dello storico giornale, nato nel 1885 e tradizionalmente rivolto a lettori di ceto medio alto in genere over 50, uno dei quotidiani in cartaceo e online più letti in UK (print più di 800.000 al giorno, digital circa 23 milioni in un mese). I Telegraph awards rappresentano un premio molto atteso e un punto di riferimento da oltre 25 anni, da quando fu indetto nel 1998. I prestigiosi premi Travel Awards annuali erano stati sospesi negli anni del Covid e sono tornati ora a testimonianza dell’interesse dei lettori del Telegraph per i viaggi e per l’Italia in particolare. La cerimonia nel prestigioso Café Royal su Regent Street nel centro di Londra. “Non si tratta soltanto di un riconoscimento che premia le meraviglie italiane, il lavoro di un’intera filiera di professionisti e l’operato di valorizzazione e promozione che il ministero del Turismo ha avviato e sta portando avanti seguendo un’ottica strategica. Infatti, dev’essere anche uno stimolo, un incentivo a proseguire su questa strada e a dare sempre il meglio, insieme, per conseguire obiettivi ancora più ambiziosi e dimostrare, giorno dopo giorno, di meritare l’ammirazione e l’amore che il mondo intero prova per la nostra splendida Italia. Un attestato che inoltre evidenzia l’importante investimento che il Governo sta facendo nel settore” è il commento della ministra del Turismo Daniela Santanchè. “Un'altra testimonianza di quanto l’Italia stia lavorando bene in termini di promozione del brand riconosciuto a livello internazionale da un pubblico molto attento ed esigente. Questo premio non solo ci inorgoglisce ma consente anche di avere nuovi spunti di mercato per orientare l’offerta tenendo conto anche delle scelte dei lettori del giornale” commenta Ivana Jelinic presidente e ceo Enit. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata