Turchia, Zelensky e Putin attesi dopo giuramento Erdogan

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e quello russo, Vladimir Putin, si recheranno in visita in Turchia dopo il giuramento di Recep Tayyip Erdogan per il terzo mandato da capo dello Stato. Lo riportano fonti citate da diversi media turchi, tra cui Cnn Turk e Hurriyet. Secondo le fonti, il giuramento di Erdogan si terrà probabilmente il 3 giugno o, al più tardi, il giorno successivo. Alla cerimonia ci saranno "numerosi leader stranieri", precisano, aggiungendo che Putin farà una "visita privata e separata" dall'evento. Successivamente sarà il momento del viaggio di Zelensky. "Durante queste visite, che Putin e Zelensky terranno uno dopo l'altro, si discuterà dell'andamento del conflitto russo-ucraino e dell'accordo sul grano", ha riferito Cnn Turk. Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan si incontreranno "nel prossimo futuro" per un "bilaterale". Lo fa sapere il Cremlino. Il portavoce Dmitry Peskov ha precisato che non è stata ancora concordata una data per il faccia a faccia né è stato deciso dove si terrà. Putin è stato tra i primi a congratularsi con Erdogan dopo la rielezione di quest'ultimo alla presidenza della Turchia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata