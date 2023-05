Turchia, urne chiuse dopo il ballottaggio: in corso lo spoglio

(Adnkronos) – Ballottaggio presidenziali in Turchia, è in corso lo spoglio dei voti che indicherà chi tra Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdaroglu sarà il nuovo presidente. Con il 42,7% delle schede scrutinate, Erdogan è in testa con il 57,09% dei voti, mentre il suo sfidante Kilicdaroglu è al 42,91%. Lo riferiscono i media ufficiali turchi. "Non abbiamo ancora ricevuto alcuna notizia di situazioni negative che hanno influenzato il processo di voto", ha dichiarato alla stampa il presidente del Consiglio elettorale supremo della Turchia, Ahmet Yener, a seggi chiusi. "Tutte le obiezioni sono state affrontate dalle autorità competenti – ha aggiunto – Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare un'elezione di successo".

"Vorrei ringraziare ciascuno dei miei colleghi che hanno lavorato con dedizione ai seggi fin dalle prime ore del mattino. Invito tutti i miei fratelli ad occuparsi delle urne fino a quando i risultati non saranno definitivi. Ora è il momento di proteggere la volontà della nostra Nazione fino all'ultimo momento!". Così il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un tweet dopo la chiusura dei seggi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

