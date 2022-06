Tumore, siamo a un passo dal vaccino universale anti-cancro?

Potremmo essere a un passo da un vaccino anti-cancro efficace contro vari tipi di tumore e valido per ogni categoria di paziente. Negli Stati Uniti è stato infatti messo a punto un farmaco in grado di bloccare la diffusione delle metastasi in modo pressoché universale. Al momento la sperimentazione è stata eseguita sugli animali, ma i risultati sono così incoraggianti che dovrebbero essere presto avviati i test sull’uomo.

La nuova speranza contro il cancro arriva dunque dagli Usa, per la precisione dal Dana-Farber Cancer Institute e dal Wyss Institute della Harvard Medical School. I due enti, entrambi di Boston, hanno infatti sviluppato un supervaccino capace di stimolare un attacco concentrico del sistema immunitario contro le cellule malate. Lo studio, per ora condotto su topi e scimmie, è stato recentemente pubblicato sulla rivista Nature e si è concentrato su un particolare meccanismo difensivo del tumore.

A Nature research paper presents a new type of cancer vaccine that can thwart the defensive response of tumours to vaccine-induced immune attack https://t.co/cjDP0j3RIm