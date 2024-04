Truffe su TikTok, giovani in grave pericolo: per difenderli hai una sola possibilità | Per loro non sarà facile

Ecco che cosa fare per non incorrere in pericoli su Tik Tok - romait.it Depositphotos

Che cosa bisogna fare per non cadere nei pericoli che si nascondono dietro Tik Tok? Ecco che cosa sappiamo.

Tik Tok è una piattaforma di video sharing cinese lanciata il 20 settembre 2016, inizialmente con il nome musical.ly. Attraverso l’app, gli utenti (detti TikToker) possono creare brevi clip di durata variabile (dai 15 ai 600 secondi) ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri, effetti particolari e suoni ai loro video. In Cina l’applicazione però è più sviluppata ed è diversa da quella che abbiamo in occidente.

Integra infatti delle funzioni per l’internet marketing. TikTok utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare gli interessi e le preferenze manifestate dagli utenti dell’applicazione.

Il formato video e il bacino di utenti giovani fanno sì che questa applicazione venga usata da molti influencer marketing. Uno dei principali problemi associati a TikTok è la censura e la disinformazione.

Il modello di business di TikTok si basa sulla raccolta e analisi dei dati degli utenti, che include interessi, preferenze e comportamenti di navigazione. Il pubblico di questa piattaforma è costituito perlopiù da adolescenti o comunque giovani quindi la rende particolarmente vulnerabile.

Il problema di Tik Tok

Su Tik Tok sono frequenti delle truffe e quindi bisogna stare attenti. Considerando anche la giovane età di chi frequenta la piattaforma non dovrebbe stupire. Ma come si fa a proteggersi?

Bisogna per forza disinstallare l’app? Una recente ricerca di ESET ha individuato almeno cinque truffe a tema TikTok che sono diventate popolari nell’ultimo periodo. Le truffe in questione spaziano vari ambiti della cybersecurity come per esempio le criptovalute, il pishing e i bot.

Le truffe su Tik Tok

Nei contenuti vengono inseriti alcuni link fraudolenti che promettono all’utente dei guadagni molto alti. I criminali sfruttano proprio l’algoritmo ben noto che regola il funzionamento di TikTok per l’esposizione dei video.

Il pishing è una tecnica che viene utilizzata molto per ingannare gli utenti e cercano in tutti i modi di appropriarsi delle credenziali altrui. I messaggi di pishing vengono lanciati su tantissimi utenti nei loro numeri di telefono oppure nei direct di Instagram. Tik Tok è diventto un vero e proprio fenomeno globale tra i giovani ma desta sempre qualche preoccupazione sul piano della sicurezza digitale, sulla privacy e sulla protezione dei minori che sempre più spesso si trovano a divertirsi.