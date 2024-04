Mance al ristorante, se mangi qui sei obbligato a pagarle: perdi decine di euro senza accorgertene

Avete mai dato le mance al ristorante? Se mangi in questi posti allora sei obbligato a darle: ecco dove.

La mancia va “di moda” in USA e nel paese infatti non è certo obbligatoria ma è caldamente consigliata quando si va a mangiare in un ristorante. Sapevate che le mance servono a incrementare il salario dei giovani americani che lavorano nei vari ristoranti e bar? Infatti il salario minimo è più basso della media.

Ma quando si deve pagare? Al ristorante, quando un cameriere vi servirà al tavolo, al bancone del bar, ai fattorini negli alberghi e negli aeroporti, ai portieri d’albergo (per informazioni).

Oppure agli autisti dei taxi e dei bus navetta, ai parcheggiatori negli hotel e nei locali (valet parking), alle guide turistiche o accompagnatori, al concierge dell’albergo a chi effettua il servizio in camera.

Nei ristoranti e nei bar la mancia può andare dal 10% al 20% sul totale ma se siete soddisfatti del servizio. Anche per quanto riguarda gli autisti del taxi si aspettano una mancia che va dal 10 al 20%, mentre gli autisti della navetta chiedono dai 2 ai 5$.

La mancia al ristorante in altri paesi

Lasciare la mancia al ristorante è segno di galanteria ed educazione per ringraziare chi ci ha fornito un servizio impeccabile. In alcune parti del mondo però questa pratica è addirittura vietata perché considerata come non consona alla situazione.

Secondo alcuni studi l’origine della mancia risalirebbe al Medioevo al periodo delle corti nobiliari quando le dame donavano come primo regalo la manica del loro abito ai cavalieri.

La seconda teoria sulle origini della mancia

Un’altra teoria sulle origini della mancia risale a quando i signori non pagavano gli schiavi o la servitù con uno stipendio ma gli davano vitto e alloggio e allungavano il loro salario con la mancia. In Italia lasciare la mancia è un gesto di grande cortesia ma non è assolutamente obbligatorio. Non è certo come negli Stati Uniti.

Anche in altri paesi la mancia è facoltativa come per esempio in Francia o in Gran Bretagna e in Scandinavia. In Germania invece la mancia equivale al 10% della somma da pagare nel conto; nel caso di somme già alte, possiamo limitarci a lasciare il 5% del totale. Vi è mai capitato di lasciare la mancia al ristorante?