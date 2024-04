In questo borgo le case costano meno di un caffè, non perdere l’occasione: vivere qui è come essere in una fiaba

Acquista casa in questo borgo - Romait - (Fonte Depositphotos)

In questo borgo hai l’ opportunità di comprare una casa con pochissimi soldi: ecco quello che devi sapere e tutti i dettagli

Le case a 1 euro rappresentano un progetto sociale, immobiliare e urbanistico di grande successo. Per ottenere una casa che fa parte di questo progetto basterà soltanto pagare la modica cifra di 1 euro, 2 euro o poco più.

Attraverso questa idea, l’Italia può riuscire a fermare lo spopolamento di centinaia di piccole frazioni, comuni montani, quartieri storici e zone isolate.

Inoltre con questa opportunità, potremmo riuscire a non perdere una parte importante del patrimonio artistico, immobiliare e culturale del nostro Paese, che altrimenti sarebbe destinato a diventare solo un ricordo passato, o un cumulo di rovine.

Questa operazione è attrattiva soprattutto per coloro che vorrebbero acquistare casa a basso costo e, sta venendo presa in considerazione da un numero sempre maggiore di persone. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Case a 1 euro come funziona

Questo programma, promosso da molti Comuni, si basa principalmente sul fatto che il proprietario dell’immobile che cede l’abitazione al Comune, lo vende ad un prezzo simbolico di un euro, con l’obbligo da parte dell’acquirente di ristrutturarlo entro un termine specifico.

E’ bene sottolineare tale aspetto dell’obbligatorietà di dover effettuare dei lavori di restauro, in quanto le case messe in vendita sono spesso antiche e non utilizzate, destinate all’abbandono o alla demolizione.

I comuni che aderiscono al progetto case a 1 euro

Sono diversi i comuni che aderiscono all’iniziativa e principalmente riguardano l’Italia del centro e la Sicilia. D’altronde il primo comune a mettere in vendita delle case a 1 euro con l’intenzione di riqualificare il territorio è stato Salemi, in Sicilia.

I comuni con case a 1 euro nell’Italia del centro sono:

Fabbriche di Vergemoli (Toscana)

Montieri (Toscana)

Cantiano (Marche)

Monte Urbano (Marche)

Maenza (Lazio)

Patrica (Lazio)

Santi Cosma e Damiano (Lazio)

Casoli (Abruzzo)

Lecce nei Marsi (Abruzzo)

Penne (Abruzzo)

Pratola Peligna (Abruzzo)

Santo Stefano di Sassanio (Abruzzo).

I comuni con case a 1 euro nell’Italia del sud sono:

Castropignano (Molise)

Candela (Puglia)

Biccari (Puglia)

Caprarica di Lecce (Puglia)

Taranto (Puglia)

Laurenzana (Basilicata)

Acerenza (Basilicata)

Chiaromonte (Basilicata)

Ripacandida (Basilicata)

Altavilla Salentina (Campania)

Bisaccia (Campania)

Pietramelara (Campania)

Teora (Campania)

Zungoli (Campania)

Albidona (Calabria)

Belcastro (Calabria)

Bisignano (Calabria)

Cinquefrondi (Calabria)

Maida (Calabria)

Rose (Calabria).

Grazie a questa occasione puoi vivere l’incanto di abitare in un contesto altamente rivalutato, pieno di vita e di soddisfazioni.