Trovato bambino di 9 anni, passava le giornate al bar da solo in una città assurda | La madre è stata trovata a 600 chilometri di distanza

Non si tratta della trama di un film, ma di pura realtà. Ecco cosa è accaduto a un bambino in una nota città italiana.

Avete mai visto il film Mamma ho perso l’aereo? Sicuramente in tanti daranno una risposta positiva. Come non ricordare le mitiche avventure di Kevin Mcallister, un ragazzino di Chicago di 9 anni che per sbaglio viene dimenticato a casa dai genitori e dai parenti che devono prendere l’aereo per Parigi e trascorrere il Natale. La madre si rende conto della sua assenza quando ormai è troppo tardi.

Con grande sorpresa il ragazzino gestisce la casa come se fosse un adulto, ma poi è costretto a fare i conti con due furfanti che vogliono appropriarsi dei beni della famiglia. Con grande astuzia riesce a tenere di testa mettendoli in difficoltà, anche se alla fine potrà contare sull’intervento di un uomo che stende al tappeto.

Tutto bene quel che finisce bene, ma in fin dei conti si sta parlando di un film del 1990! Eppure non ci crederai, ma situazioni analoghe si possono verificare anche nella quotidianità. Non a caso in questi giorni si sta divulgando la notizia di un bambino di 9 anni, più o meno della stessa età del protagonista, trovato da solo in un bar della sua città.

Gli italiani si sono incuriositi al punto totale da seguire con attenzione le dinamiche dell’insolita vicenda ed emerso un dettaglio che li ha lasciati letteralmente a bocca aperta. Una cosa è certa: se i genitori di Kevin non hanno avuto problemi con la legge, quelli del bambino in questione potrebbero invece vivere alle pene dell’inferno.

Bambino lasciato solo, gli italiani stentano a crederci

Secondo quanto riportato sul sito open.online pare che questa vicenda si sia svolta in un bar della città di Monza. Il bambino in questione si recava spesso in un bar e chiedeva solo del cibo e dell’acqua, dal momento che la madre non c’era a casa e i due fratelli, di 15 e 19 anni, non mostravano alcun interesse nei suoi confronti. Per questo motivo andava al bar per soddisfare i suoi bisogni primari.

Tra l’altro è saltato fuori che non frequentava la scuola perché nessuno lo accompagnava. Questa situazione ha toccato gli animi di alcuni passanti che hanno fatto una segnalazione alle Forze dell’ordine. Per fortuna sono intervenuti per metterlo al sicuro e nel frattempo hanno cercato di risalire all’identità della madre.

Una verità sconcertante! La famiglia è accusata per una grave colpa

Si tratta di una signora di origine peruviana e si è recata a Milano per motivi di lavoro. Questo è quanto ha riferito alla Polizia, ma in realtà si trovava nella capitale italiana. Il padre, invece, si trova in Perù.

Alla fine c’è stata la denuncia per abbandono di minore e nella faccenda è incluso anche il fratello maggiorenne. Una situazione che lascia a bocca aperta perché per molti è impensabile lasciare un bambino così piccolo da solo, soprattutto in un contesto pericoloso come quello odierno.